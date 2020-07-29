Пенсии в августе выплатят досрочно

Для создания удобных условий получения пенсий (минимизации поездок, сокращения социальных контактов) в августе их выплатят досрочно, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

По закону пенсии выплачиваются с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий. Приходящиеся по графику выплат на 10 августа и позднее станут доступны к выплате на почте и через доставочные предприятия с 3 августа, через банки — с 5 августа.

Вместе с тем при отсутствии желания получить пенсию досрочно сделать это можно будет в привычное время.