Лукашенко назначил главу КГК уполномоченным по Витебской области

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Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель будет уполномоченным президента по Витебской области.

29 июля Александр Лукашенко принял Тертеля с докладом и выписал ему дополнительное поручение.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес (лесная отрасль. — прим.) у него был. Думаю, это вам все близко. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным президента по этому региону», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области», — заявил официальный лидер.

Пресс-служба президента пока не публиковала распоряжение о назначении Тертеля уполномоченным президента по Витебской области. Ранее эту должность занимал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Кроме того, в структуре вертикали власти есть должность помощника президента — инспектора по Витебской области, которую с 29 июля 2019 года занимает Анатолий Линевич.
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Тэги: Комитет госконтроля помощник президента уполномоченные представители президента Персона: Иван Тертель Анатолий Линевич Александр Лукашенко Владимир Андрейченко

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