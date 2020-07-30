Представитель МВД: Конечная цель т.н. политических перформансов — привести к развалу национальной государственности

«Не только национальный сегмент сети интернет, но интернет в целом стал ничем иным, как частью политтехнологий либо технологий "цветных революций"», — заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1».

Представитель МВД согласился с мнением ведущего, что белорусский сегмент интернета стал «главным инструментом в нагнетании ситуации для того, чтобы раскачать, чтобы вывести на улицу людей».

По словам Казакевича, безусловную опасность представляют не сами средства коммуникации, а люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают протестную массу и социально-политическое напряжение, «которое на самом деле не существует».

«Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и месседжеров из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы вынуждены были на него адекватно реагировать», — заявил представитель силового ведомства.

При этом он подчеркнул, что «ставить вопрос из теории заговора или внешней какой-то угрозы, вот нам угрожает "Телеграм" и давайте мы его закроем», — «непрофессионально в принципе». «Это — инструмент... Нас гораздо больше интересуют технологии как таковые и люди, которые за ними стоят, т.е. администраторы телеграм-каналов, их заказчики и т.д.», — отметил Казакевич.

«Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с т.н. социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не опознан и т.д., с него снимаются все запреты, — заявил милицейский чиновник. — С точки зрения организаторов этих каналов и тех людей, которые их защищают, "он же никого не призывал". А на самом деле, с правовой точки зрения, неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроясь в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче».

«Организатор этого действа, администратор телеграм-канала несет персональную ответственность за все действия, которые он совершает в сети. И в данном случае, если он призывает к любому нарушению общественного порядка, мы достаточно эффективно его находим и пресекаем подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации», — заявил Казакевич.

По его мнению, «все призывы, все т.н. политические перформансы являются ничем иным, как частью, узловыми моментами политтехнологий, которые, в свою очередь, являются частью технологий "цветных революций"».

«Конечная цель — столкновения. Конечная цель — с одной стороны, породить недоверие, а потом неуважение и ненависть населения, допустим, к правоохранительным органам — это самое простое. И конечная цель — дестабилизировать ситуацию в стране. Конечная цель — привести к развалу национальной государственности. Это абсолютно очевидно», — считает представитель МВД.