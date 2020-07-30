Представитель МВД: Мы стали адекватно отвечать на угрозы семьям милиционеров

Сотрудники МВД в первую очередь попали под «информационные угрозы», заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1» в ходе обсуждения темы влияния интернета и социальных сетей на политическую обстановку в стране.

«И когда после известных событий в июне этого года (сопровождавшиеся массовыми задержаниями акции солидарности с арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. — ред.) мы столкнулись с тем, что членам семей сотрудников начали угрожать, мы перестроились на марше и начали адекватно отвечать на эти угрозы», — сказал представитель МВД.

По его словам, наивно полагать, что такие угрозы полностью анонимны и что спасут фейковая анкета или иные способы конспирации. «У МВД достаточный набор инструментария и профессиональных навыков для того, чтобы рано или поздно таких людей найти. Поэтому каждый такой диванный тролль или виртуальный боец должен быть готов к тому, что после очередного поста, письма либо любым способом распространенной угрозы, клеветнических заявлений либо оскорблений мы его найдем и привлечем к ответственности по закону», — предупредил Казакевич.

Милицейский чиновник прокомментировал поведение «физических лиц, пользователей сети, граждан Республики Беларусь», которые были задержаны по подозрению в авторстве угроз: «После их задержания мы им предоставили возможность высказаться о причинах вот таких своих действий. И от взрослых, серьезных людей, которые в сети позиционировали себя как уважаемые люди с активной гражданской позицией, ничего, кроме детского всхрипывания, мы не услышали». «То есть это не какая-то гражданская позиция, это абсолютно подленькое восприятие действительности, желание, способность, т.е. самые низменные инстинкты они таким образом реализовали», — заявил Казакевич.