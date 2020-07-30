Черечень призвал штабы других кандидатов в президенты поддержать семь принципов сторонников перемен

Поддержать «Открытую декларацию» с семью базовыми принципами сторонников перемен призвал штабы других кандидатов в президенты баллотирующийся на высший государственный пост председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень.

«Лето 2020 года запомнится нам не только небывалой волной гражданского воодушевления, но и небывалым давлением на тех, кто хочет перемен в Беларуси. Десятки политзаключенных, включая претендентов в кандидаты, руководителей и членов инициативных групп, блогеров; сотни репрессированных; тысячи суток административного ареста; сотни тысяч рублей штрафов», — отметил Черечень в преамбуле декларации, размещенной на его сайте и в соцсетях.

«Мы также были свидетелями множества провокаций: фейковые компрометирующие видео, подброшенные и украденные подписи, голословные обвинения в сотрудничестве с КГБ и Кремлем. Цель у всего этого одна — перессорить оппонентов власти друг с другом, посеять в обществе атмосферу недоверия и вражды. Кому все это выгодно — очевидно», — написал кандидат в президенты.

«Мы не хотим ссор и конфронтаций, — подчеркнул он. — Сейчас в Беларуси наступает тот момент, когда важно понять: хотя мы все разные люди, с разным жизненным опытом и видением будущей Беларуси, но у нас гораздо больше общего».

Штаб Черечня предлагает семь базовых принципов, которые разделяет сам «и которые подходят всем, кто хочет в Беларуси перемен к лучшему»:

1. Мы за справедливость. Милиция не должна препятствовать мирным собраниям граждан, суд должен быть беспристрастным, а политзаключенные должны быть освобождены.

2. Мы за солидарность. Каждый должен быть уверен, что его и его близких поддержат в трудную минуту. Мы поддерживаем всех пострадавших во время избирательной кампании — будь то аресты, штрафы или увольнения. Независимо от их политических взглядов мы готовы помогать каждому репрессированному, который в этом нуждается.

3. Мы за свободные выборы. Можно признавать результаты честными и справедливыми только при прозрачном подсчетом голосов и допуске всех претендентов.

4. Мы за ненасилие. Только мирные и солидарные действия могут привести Беларусь к лучшему будущему.

5. Мы за разнообразие. В Беларуси живут разные люди, готовые к разным действиям и степени участия в политике. Консолидации общества вокруг перемен способствуют разные кандидаты, с разным опытом и разными программами.

6. Мы за участие. Бойкот, неучастие в выборах, диванная критика и разговоры на кухне ни к чему не приводят. Мы призываем избирателей прийти на выборы 9 августа и проголосовать за любого из кандидатов, который разделяет базовые принципы этой открытой декларации.

7. Мы за упорство. При любом исходе выборов жизнь продолжится и после 10 августа. Впереди всех нас ждет много работы для лучшего будущего Беларуси, и важно быть готовыми не к спринту, но к марафону.

«Все политические силы, которые разделяют базовые принципы этой открытой декларации, мы воспринимаем не как конкурентов, но в первую очередь как партнеров», — отметил Черечень. Он призвал «вместе приближать перемены в Беларуси — каждый на своем направлении и согласно своей стратегии, но разделяя общие принципы, основываясь на взаимоуважении и стремясь к консолидации».