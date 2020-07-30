Секретарь Совбеза зашел в здание ЦИК, куда вызвали кандидатов в президенты

Вчера, 29 июня, секретарь Совета безопасности Андрей Равков присутствовал на экстренном совещании Лукашенко после задержания бойцов ЧВК Вагнера.

На утро 30 июня в ЦИК вызвали кандидатов в президенты. Андрей Дмитриев взял с собой сумку с вещами, Сергей Черечень пришел в спортивном костюме — вероятно, на случай задержания.

На вечер 30 июня в Минске запланирован большой агитационный митинг объединенных штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.