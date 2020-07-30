Фотофакт. Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая пришли в ЦИК

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Кандидаты в президенты были вызваны в ЦИК на утро 30 июля. 

В здание также зашел секретарь Совета безопасности Андрей Равков, который 29 июля присутствовал на экстренном совещании Лукашенко после задержания бойцов ЧВК Вагнера.

Трансляции с самого заседания ЦИК нет, журналисты ждут у входа, чтобы узнать информацию от кандидатов, когда они выйдут.

На вечер 30 июня в Минске запланирован большой агитационный митинг объединенных штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 ЦИК Персона: Светлана Тихановская Сергей Черечень Андрей Дмитриев Анна Канопацкая

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