Фотофакт. Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая пришли в ЦИК

Кандидаты в президенты были вызваны в ЦИК на утро 30 июля.

В здание также зашел секретарь Совета безопасности Андрей Равков, который 29 июля присутствовал на экстренном совещании Лукашенко после задержания бойцов ЧВК Вагнера.

Трансляции с самого заседания ЦИК нет, журналисты ждут у входа, чтобы узнать информацию от кандидатов, когда они выйдут.

На вечер 30 июня в Минске запланирован большой агитационный митинг объединенных штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.