Лукашенко провел рабочую встречу по подготовке ежегодного президентского послания

Во Дворце Независимости 29 июля состоялось обсуждение подготовки к предстоящему ежегодному посланию президента белорусскому народу и парламенту.

Александр Лукашенко встретился с руководителями госорганов и должностными лицами, ответственными за соответствующее мероприятие, сообщает телеканал СТВ .

В ходе встречи было уделено внимание содержательным и организационным моментам послания и анализу иных актуальных вопросов. Среди них — ситуация в экономической жизни страны, отношения с другими государствами, международная конъюнктура, прогноз развития страны на ближайшую перспективу.