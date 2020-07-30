Лукашенко провел рабочую встречу по подготовке ежегодного президентского послания

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Во Дворце Независимости 29 июля состоялось обсуждение подготовки к предстоящему ежегодному посланию президента белорусскому народу и парламенту.

Александр Лукашенко встретился с руководителями госорганов и должностными лицами, ответственными за соответствующее мероприятие, сообщает телеканал СТВ.

В ходе встречи было уделено внимание содержательным и организационным моментам послания и анализу иных актуальных вопросов. Среди них — ситуация в экономической жизни страны, отношения с другими государствами, международная конъюнктура, прогноз развития страны на ближайшую перспективу.
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Тэги: послание президента Дворец Независимости Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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