МИД Украины прокомментировал задержание в Беларуси воевавших на Донбассе россиян

Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов», — отмечает украинское внешнеполитическое ведомство.

В связи с этим подчеркивается, что Украина «развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость».

«Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении.