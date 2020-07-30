МИД Беларуси запросил у посольств России и Украины информацию, касающуюся задержанных под Минском российских боевиков

Министерство иностранных дела Беларуси запросило у посольств России и Украины информацию, касающуюся задержанных под Минском российских боевиков.

Как сообщает сайт МИД, 30 июля в министерство «поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский».

«До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера», — говорится в сообщении.

«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщает МИД.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», — отмечается в сообщении.

«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщило накануне государственное информагентство БелТА. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.