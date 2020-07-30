Митинг-концерт в поддержку Тихановской в парке Дружбы народов пройдет с оцеплением и досмотром

Предвыборные агитационные мероприятия в поддержку Светланы Тихановской будут проводиться так же, как и планировалось. Об этом кандидат в президенты сообщила журналистам 30 июля после посещения Центризбиркома, куда были срочно вызваны все кандидаты в президенты.

Встреча кандидатов с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым в ЦИК была связана с задержанием накануне боевиков ЧВК Вагнера. Равков сообщил журналистам, что «довел кандидатам определенную информацию для учета в их деятельности», а также заявил, что агитационные мероприятия теперь «будут проходить с повышенными мерами безопасности», поскольку не исключены провокации.

«Я понимаю, что вы уже все знаете, что там было, вам в подробностях все рассказали, — отметила Тихановская. — Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме. Единственное, будут усилены меры по обеспечению безопасности людей. То есть будут установлены металлоискатели, будет оцепление — это все для того, чтобы люди, которые приходят к нам на пикеты, чувствовали большую безопасность. Поэтому все сегодня приходим на пикет Светланы Тихановской, всё в штатном режиме, и берегите себя. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство».