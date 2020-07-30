Равков: на территории Беларуси находятся еще до двухсот боевиков
По факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. Об этом 30 июля журналистам сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.
Комментируя задержание в Беларуси представителей ЧВК Вагнера, Равков отметил: «33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории (Беларуси. —
Отвечая на вопросы журналистов, Равков сказал, что пока не знает, кто является заказчиком.