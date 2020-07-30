Равков: на территории Беларуси находятся еще до двухсот боевиков

По факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. Об этом 30 июля журналистам сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Фото svaboda.org

Комментируя задержание в Беларуси представителей ЧВК Вагнера, Равков отметил: «33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории (Беларуси. — БелаПАН ), по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело возбуждено о подготовке террористических актов».

Отвечая на вопросы журналистов, Равков сказал, что пока не знает, кто является заказчиком.