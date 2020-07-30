Канопацкая: государство сегодня не в полной мере способно обеспечить безопасность

На встрече в ЦИК 30 июля кандидатов в президенты предупредили о возможных провокациях на агитационных мероприятиях, сообщила журналистам одна из кандидатов Анна Канопацкая.

«Оказалось, все намного прозаичней и опасней. Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий, — сказала Канопацкая. — Я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере способно обеспечить безопасность, в том числе кандидатов в президенты, и что решение нашего штаба не проводить массовые мероприятия было верным».

По словам Канопацкой, на встрече им рассказали о задержании боевиков. «Рассказали, что их распределили по различным РУВД, что они дают показания. Единственное, что не обладает, я так поняла, господин Равков всей полнотой информации либо не имеет возможности или не хочет ее доводить даже до кандидатов в президенты», — отметила Канопацкая.