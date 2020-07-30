Дефицит бюджета в первом полугодии превысил запланированный на год

Дефицит республиканского бюджета в первом полугодии составил 1,8 млрд долларов, сообщает Министерство финансов.

Доходы республиканского бюджета составили в первом полугодии 10,3 млрд. рублей, или 41% уточненного годового плана, говорится в сообщении Минфина. При этом от НДС поступило 6 млрд рублей, или 48,6% уточненного годового плана. Акцизы принесли бюджету 1,4 млрд рублей, или 47,1% уточненного годового плана.

В то же время другие поступления бюджета оказались значительно значительно ниже запланированных. Так, поступления от налога на прибыль составили 0,8 млрд рублей, или 18,8% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд рублей, или 31,6% уточненного годового плана. По состоянию на 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 129,6 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета в первом полугодии в первом полугодии составили 12,1 млрд рублей, или 44,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность было направлено 6,1 млрд рублей (47,2% от уточненного годового плана), на финансирование национальной экономики — 2,5 млрд рублей (44,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 8,6 млрд рублей (47%).

В результате превышения расходов над доходами дефицит республиканского бюджета в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей (против дефицита 0,07 млрд рублей в январе-мае).

Следует отметить, что закон о республиканском бюджете на 2020 год предполагает его дефицит почти в 1 млрд рублей. Власти закладывали такой дефицит по причине выпадения нефтяных доходов, вызванного российским налоговым маневром, и роста расходов в связи с планами по увеличению зарплат в бюджетной сфере.

Вместе с тем, по мнению российских финансовых аналитиков дефицит белорусского бюджета в 2020 году может оказаться значительно больше.

В исследовании компании Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка» России) говорится, что «вслед за падением цен на нефть и влиянием пандемии» дефицит бюджета Беларуси в 2020 году может составить 1,7 млрд долларов или около 3% по отношению к ВВП Беларуси.