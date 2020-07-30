Равков: некоторые боевики говорят, что приехали делать революцию

Некоторые из задержанных в Беларуси россиян заявили, что приехали «делать революцию», сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в Центризбиркоме 30 июля.

Об этом в свою очередь рассказал журналистам после встречи кандидат в президенты, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Из того, что важно сегодня может быть, нам сегодня сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, собственно, что мы уже знаем от телеканала БТ, обученных подрывной и снайперской деятельности, — сказал Дмитриев. — И если в случае с коронавирусом он угрожает наблюдателям, то в случае с боевиками они целенаправленно угрожают, конечно же, массовым мероприятиям».

Политик сообщил, что, по словам Равкова, задержанные россияне «дают разные показания». «Некоторые из них говорят, напрямую: «Мы приехали делать революцию». Но некоторые, он подчеркнул это несколько раз, что, мол, такое ощущение, что группа защищает себя, давая разные показания», — отметил он.

Госсекретарь Совбеза, по словам Дмитриева, не смог «дать полноценный ответ» на вопрос, были ли вооружены задержанные.

Совбез, рассказал Дмитриев, располагает также информацией о том, что под Псковом и Невелем (Псковская область РФ) формируются еще несколько групп боевиков.

На вопрос, верит ли он во все сказанное Равковым, сопредседатель «Говори правду» ответил, что слова госсекретаря Совбеза «сложно ставить под сомнение», но подчеркнул, что ему «не хватило большого куска информации для того, чтобы понимать, что происходит».

«Если нам говорят, что в стране 170 человек, я хочу понимать, что мы делаем: где закрытые города, где блокпосты, как мы их ловим? — задался вопросом Дмитриев. — Если нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки, у меня вопрос, когда мы увидим ноту МИД Беларуси к МИД Российской Федерации? Я считаю, что эта информация невероятно серьезная, и тут уже должны реагировать совместно спецслужбы Беларуси и России на эту угрозу, если это так».

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«Также, например, было сказано, что ГРУ и ФСБ не информировали заранее о том, что вот эта группа (более 200 боевиков, о проникновении которых на территорию Беларуси было заявлено накануне. — БелаПАН ) должна быть в Беларуси. Уже сутки прошли, между прочим. Вроде бы, мы настолько в близких отношениях [с Россией], что, я так понимаю, надо просто позвонить, тут не нужны официальные запросы. Я хотел бы услышать ответ от ГРУ и ФСБ, что это за люди, имеют ли они отношение к их передислокации в Республику Беларусь и так далее», — сказал политик.

«Еще раз повторю, хотелось бы понимать, какова официальная позиция руководства Беларуси и руководства России. Они созваниваются по сто раз в год, по-моему, это хороший повод позвонить друг другу и услышать, что скажут на это наши коллеги из России», — добавил кандидат в президенты.