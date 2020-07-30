Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 67 665

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67 665 (+147 за последние сутки), скончалось 553 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки вновь снизился прирост инфицированных. В предыдущие сутки было 152 новых случая и пять смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 61 765 пациентов (за последние сутки 323). Таким образом, излечился 91% заболевших.

Проведено 1 288 586 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10 003.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.