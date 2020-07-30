В СК связали задержанных бойцов ЧВК и дело Тихановского

Следственный комитет сообщил о новых обвинениях в адрес блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, и оппозиционного политика Николая Статкевича. Одно из новых уголовных дел связано с задержанными под Минском боевиками.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел, — говорится в сообщении пресс-службы СК. — Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

Кроме того, сообщает СК, в отношении Тихановского, оппозиционного политика Николая Статкевича и «иных лиц» возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК.

«Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники "ЧВК Вагнера", проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе, — сообщает Следственный комитет. — В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу».

По информации СК, продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

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Популярный видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, из которого очевидно, что его спровоцировала неизвестная женщина. 8 июня Тихановскому и еще семерым гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, о чем на следующий день сообщила пресс-служба СК.

Николай Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей по выдвижению альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему присудили еще один 15-суточный арест. 29 июня политика признали подозреваемым по части 1 статьи 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и арестовали. Обвинение Статкевичу предъявили 8 июля.