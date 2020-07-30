Биржа: доллар и евро резко рванули вверх на торгах 30 июля
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- доллар — 2,4386 белорусского рубля (+0,0206 пункта);
- евро — 2,866 белорусского рубля (+0,0247 пункта);
- российский рубль — 3,3226 белорусского рубля за 100 российских (-0,0236 пункта).
Читайте дальше:
- Эксперт: Лукашенко назначил главным за банковскую реформу специалиста в сельском хозяйстве
- Романчук: новый приказ Лукашенко нанесет огромный ущерб экономике страны
- Нацбанк Беларуси полностью утратит независимость?
Только самые важные новости в наших каналах в