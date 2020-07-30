Биржа: доллар и евро резко рванули вверх на торгах 30 июля

/ Экономика
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • доллар — 2,4386 белорусского рубля (+0,0206 пункта);
  • евро — 2,866 белорусского рубля (+0,0247 пункта);
  • российский рубль — 3,3226 белорусского рубля за 100 российских (-0,0236 пункта).

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Тэги: валюта

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