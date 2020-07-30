В мире уже более 17 млн человек заболело COVID-19
По информации Университета Джонса Хопкинса на 30 июля, в мире уже зафиксированы 17 054 819 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Больше всего заболело в следующих странах:
- США — 4 427 493;
- Бразилия — 2 552 265;
- Индия — 1 582 028;
- Россия — 832 993;
- ЮАР — 471 123.
Недуг уже унес 667 693 жизни. Страны-«лидеры»:
- США — 150 716;
- Бразилия — 90 134;
- Великобритания — 46 046;
- Мексика — 45 361;
- Италия — 35 129.
По данным Минздрава на 30 июля, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 67 665 случаев коронавирусной инфекции (умерли 553 человека).
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