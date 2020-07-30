В мире уже более 17 млн человек заболело COVID-19

По информации Университета Джонса Хопкинса на 30 июля, в мире уже зафиксированы 17 054 819 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Больше всего заболело в следующих странах:

США — 4 427 493; Бразилия — 2 552 265; Индия — 1 582 028; Россия — 832 993; ЮАР — 471 123.

Недуг уже унес 667 693 жизни. Страны-«лидеры»:

США — 150 716; Бразилия — 90 134; Великобритания — 46 046; Мексика — 45 361; Италия — 35 129.

По данным Минздрава на 30 июля, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 67 665 случаев коронавирусной инфекции (умерли 553 человека).

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