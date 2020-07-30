В мире уже более 17 млн человек заболело COVID-19

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По информации Университета Джонса Хопкинса на 30 июля, в мире уже зафиксированы 17 054 819 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото Depositphotos

Больше всего заболело в следующих странах:

  1. США — 4 427 493;
  2. Бразилия — 2 552 265;
  3. Индия — 1 582 028;
  4. Россия — 832 993;
  5. ЮАР — 471 123.

Недуг уже унес 667 693 жизни. Страны-«лидеры»:

  1. США — 150 716;
  2. Бразилия — 90 134;
  3. Великобритания — 46 046;
  4. Мексика — 45 361;
  5. Италия — 35 129.

По данным Минздрава на 30 июля, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 67 665 случаев коронавирусной инфекции (умерли 553 человека).

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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