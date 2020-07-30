Москва держит на контроле ситуацию с задержанными в Беларуси бойцами ЧВК Вагнера

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МИД России пока не прокомментировал ситуацию с задержанием в Беларуси участников т.н. частной военной компании Вагнера.

«В ближайшее время ожидаем комментарий посла России в Беларуси Дмитрия Федоровича Мезенцева по ситуации с российскими гражданами, задержанными в Беларуси», — заявил заместитель директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев 30 июля на еженедельном брифинге в Москве, который транслировался на сайте МИД РФ и в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с задержанием россиян в Беларуси и рассчитывает на прояснение этой ситуации.

«Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске, — сказал он. — Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло».

По словам Пескова, в Кремле также рассчитывают, что «все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере».

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Беларусь-Россия МИД РФ Персона: Алексей Зайцев

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