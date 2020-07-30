Лукашенко после выборов встретится с президентом Сербии

30 июля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Сербии Александром Вучичем.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, основной темой обсуждения стали белорусско-сербские отношения — на нынешнем этапе и в перспективе.

«В частности было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели», — отметила пресс-служба.

«В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Вучич также поинтересовался здоровьем официального белорусского лидера (28 июля Лукашенко во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности в войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно переболел COVID-19. — БелаПАН.), «адресовав самые добрые пожелания».

Пакет документов о развитии белорусско-сербского сотрудничества в различных отраслях был подписан по итогам переговоров Лукашенко с Вучичем 3 декабря 2019 года в Белграде. Главной темой переговоров было развитие экономического сотрудничества. Во время переговоров в узком формате Лукашенко выразил надежду на увеличение товарооборота.

«Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был, — сказал он. — Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле».