Украина хочет, чтобы Беларусь выдала задержанных бойцов ЧВК Вагнера

Служба безопасности Украины выступила за экстрадицию задержанных 29 июля под Минском боевиков т.н. частной военной компании Вагнера.

СБУ «выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции названных лиц», говорится в сообщении ведомства.

«Белорусская власть обнародовала список из 33 задержанных граждан Российской Федерации. СБУ собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — отмечается в релизе.

Все эти лица «должны предстать перед судом и понести наказание, предусмотренное законодательством Украины», подчеркивает СБУ.

Ранее украинский МИД заявил, что в ведомстве «внимательно следят» за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

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