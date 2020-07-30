«Один на один, на Бангалор». Тихановская бросила вызов Лукашенко

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская отказалась от теледебатов, которые должны пройти на «Беларусь 1».

«Дебаты, которые вы предлагаете нам — это фарс. Дебаты, которые вы предлагаете нам — это пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть. Дебаты, которые вы предлагаете нам — это такая же подделка, как и ваши выборы», — подчеркнула Тихановская.

«Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей — это фарс.  Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, а это — нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Дебаты, которые вы предлагаете нам — это не дебаты», — заявила претендент в президенты.

«Мое предложение. Настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире. На Бангалор (площадь в Минске — БелаПАН), перед белорусским народом. Я жду ответа», — подытожила Тихановская.

Вечером 30 июля она проводит митинг в парке Дружбы Народов на площади Бангалор в Минске.

30 июля на телеканале «Беларусь 1» состоятся дебаты кандидатов в президенты Беларуси. Действующий глава государства Александр Лукашенко представлен не будет. Вместо него выступит доверенное лицо, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. О готовности к дебатам также заявили Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Ранее о решении отказаться от участия в теледебатах заявила кандидат в президенты Анна Канопацкая.

Дебаты нескольких кандидатов в президенты и их доверенных лиц накануне вышли также на сайте интернет-газеты БелаПАН Naviny.by.

О чем говорили кандидаты по ТВ:

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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