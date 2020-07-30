Первый президент Украины Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах по Донбассу в Минске

86-летний первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ подписал 30 июля президент страны Владимир Зеленский.

«Как бывший глава украинского государства Леонид Кравчук обладает опытом, необходимым для участия в переговорном процессе такого уровня», — отмечает Офис президента Украины.

Кравчук будет «активно разъяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и одобряются в рамках работы группы».

По словам нового руководителя делегации, он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

«Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые ребята и девчата умирают, защищая землю, проливают кровь день и ночь, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», — сказал Кравчук.

По его мнению, Украина и страны Европы, придерживающиеся норм международного права, должны объединиться «вокруг достижения мира».

До Кравчука украинскую делегацию в ТКГ возглавлял второй президент страны (1994—2005) Леонид Кучма (с августа 2014 года до октября 2018-го и с июня 2019-го).

28 июля Владимир Зеленский встретился с Кучмой, которому 9 августа исполнится 82 года, и поблагодарил за усилия по разблокированию минского процесса. Президент заявил, что с уважением относится к решению Кучмы завершить работу в ТКГ.

Последнее заседание группы, в которую входят Украина, ОБСЕ, Россия и — без формализации — представители не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей, состоялось 22 июля. На нем стороны договорились об очередном прекращении огня (с 27 июля).