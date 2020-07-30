Беларусь усилила границу с Россией и Украиной

30 июля белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.

Это было сделано «в рамках выполнения поручений руководства страны», сообщает телеграм-канал Госпогранкомитета Беларуси.

«Взаимодействие белорусских пограничников с украинскими коллегами организовано на всех уровнях, от командиров подразделений границы до руководителей пограничных ведомств. В этих целях задействован один из элементов системы интегрированного управления границами — контактный пункт Пинск — Житомир», — говорится в сообщении.

В рамках усиления пограничного режима на белорусско-украинской границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе.

«Будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Беларусь через пункты пропуска, — об этом договорились руководители пограничных ведомств», — отмечается в сообщении.

В пунктах пропуска и на «зеленой» границе в украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов.

«Пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о задержании белорусскими силовиками в ночь на 29 июля в санатории под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек.

По факту задержания российских боевиков возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 30 июля после посещения Центризбиркома, куда были экстренно вызваны все кандидаты в президенты Беларуси.

«33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории (Беларуси. — БелаПАН.), по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело возбуждено о подготовке террористических актов», — сказал Равков.

Как рассказал журналистам кандидат в президенты Андрей Дмитриев, на экстренной встрече в Центризбиркоме Равков также заявил: Совбез располагает информацией о том, что под Псковом и Невелем (Псковская область РФ) формируются еще несколько групп боевиков для ввоза их в Беларусь.