Под присмотром милиции и «тихарей»: на Бангалоре проходит митинг Тихановской

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В парке Дружбы Народов в Минске проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Митинг начался в 18.00 с выступления музыкантов. Место сбора участников обнесено по периметру металлическими ограждениями.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, оценить количество собравшихся пока сложно, но это уже несколько тысяч человек разных возрастов, и люди продолжают приходить. Все они проходят через пункты пропуска, где их досматривают сотрудники милиции.

Милиционеры в форме стоят по периметру площадки, правоохранители в штатском рассредоточены среди собравшихся.

На митинге много бело-красно-белых флагов, флагов с гербом «Погоня», а также флагов с государственной символикой и символикой белорусских городов.

На месте проведения акции перебои с интернетом и телефонной связью.

По периметру площадки установлены столики гражданской инициативы «Честные люди». Активисты раздают собравшимся материалы с информацией по наблюдению за выборами. Участникам митинга также раздают белые ленточки.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Город: Минск

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