Президента ФИФА подозревают в преступлении — возбуждено уголовное дело

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В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино открыто уголовное производство.

Как сообщил журналист Роб Харрис, расследование инициировала прокуратура Швейцарии.

Инфантино подозревают в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Напомним, из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.

Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году. Также при нём право проведения мундиаля досталось Катару, в котором турнир пройдёт зимой 2022 года. В 2036 году соревнования состоятся в США, Мексике и Канаде, пишет championat.com.
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Тэги: ФИФА коррупция Персона: Джанни Инфантино

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