Президента ФИФА подозревают в преступлении — возбуждено уголовное дело
В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино открыто уголовное производство.
Как сообщил журналист Роб Харрис, расследование инициировала прокуратура Швейцарии.
Инфантино подозревают в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.
Напомним, из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.
Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году. Также при нём право проведения мундиаля досталось Катару, в котором турнир пройдёт зимой 2022 года. В 2036 году соревнования состоятся в США, Мексике и Канаде, пишет