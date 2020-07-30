Президента ФИФА подозревают в преступлении — возбуждено уголовное дело

В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино открыто уголовное производство.

Как сообщил журналист Роб Харрис, расследование инициировала прокуратура Швейцарии.

Инфантино подозревают в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Напомним, из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.