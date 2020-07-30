Правозащитники: на митинг Тихановской пришло не менее 25 тысяч человек
На предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в парке Дружбы Народов в Минске, пришло не менее 25 тысяч человек.
Такие данные приводит в своем телегрм-канале волонтерская служба правозащитного центра «Весна».
Участники митинга ждут непосредственно выступления Светланы Тихановской, которое анонсировано на 20.10.
На месте сбора людей наблюдаются перебои с мобильной связью, интернет отсутствует.
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