Правозащитники: на митинг Тихановской пришло не менее 25 тысяч человек

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На предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в парке Дружбы Народов в Минске, пришло не менее 25 тысяч человек.

Фото из архива

Такие данные приводит в своем телегрм-канале волонтерская служба правозащитного центра «Весна».

Участники митинга ждут непосредственно выступления Светланы Тихановской, которое анонсировано на 20.10.

На месте сбора людей наблюдаются перебои с мобильной связью, интернет отсутствует.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Город: Минск

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