Девушка Эдуарда Бабарико: наша сила в том, что мы можем быть сильнее своего страха

На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, выступила Александра Зверева — девушка Эдуарда Бабарико, который вместе с отцом Виктором Бабарико находится в СИЗО КГБ.

Источник: facebook.com/alessandra.zvereva

По словам Зверевой, с Эдуардом они мечтали менять мир к лучшему и хотели лучшего для Беларуси.

«Виктор Дмитриевич всегда хотел для белорусов лучшего, чтобы мы поддерживали друг друга. Именно поэтому в Беларуси появился крупнейший благотворительный фонд «Шанс», вернулись картины белорусских художников, проводился ежегодный фестиваль «Теарт», открылся культурный хаб «Ок16». Если вы спросите у людей, что важнее — помогать детям или построить новый ледовый дворец, то я думаю, что ответ очевиден», — сказала она.

Зверева напомнила, что Эдуард Бабарико является создателем краудфандинговых платформ «Улей» и «МолаМола». С помощью последней собирали деньги на средства защиты для медиков, которые боролись с коронавирусом.

«Я стою перед вами как человек, чьи близкие пострадали от действий властей и беззакония. Я также стою перед вами как житель Беларуси. Я люблю Беларусь и белорусов, не хочу отсюда уезжать и очень устала бояться. Я не могу призывать вас не бояться, вы читаете новости и видите, что происходит, что любой может быть задержан просто за прогулку по городу. Но наша сила в том, что мы можем быть сильнее своего страха. Я верю, что любовь окажется сильнее страха, подарит нам свободу и приведет к победе», — заявила Зверева.