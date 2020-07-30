Гайдукевич: если кто-то получит на выборах большинство, сфальсифицировать ничего невозможно

По мнению лидера ЛДП Олега Гайдукевича, «если кто-то получит на президентских выборах электоральное большинство», то это нельзя будет сфальсифицировать.

Как заявил доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко во время теледебатов, которые показал канал «Беларусь 1» вечером 30 июля, «нравится кому-то или не нравится, но и в 2001-м, и в 2006 году, и в 2010-м, и в 2015-м выборы выиграл Александр Лукашенко».

«Если в 2020-м кто-то из присутствующих кандидатов здесь или те кандидаты, которые вдруг решили, что они очень известны, и не пришли в студию, получат электоральное большинство, то, безусловно, он станет президентом. Большинство сфальсифицировать невозможно!» — считает Гайдукевич.

Он выразил сожаление, что «на этих выборах мы очень мало говорим о программах, об идеологиях, о пути развития Беларуси».

«Это очень плохо. Потому что ряд политических сил и лиц, стоящих за ними, в том числе находящиеся за пределами нашей страны, предложили белорусам, казалось бы, простой, но катастрофический для страны вариант: давайте поменяем власть, а потом разберемся», — сказал доверенное лицо Лукашенко.

«Нас хотят убедить в том, что ни компетенция, ни программа, ни профессионализм команды, ни понимание политической ситуации, международной обстановки, геополитики, экономики — все это неважно, все это второе. Главное — поменять власть. И заживем. А еще нам говорят, что, проведя выборы, мы через полгода должны назначить новые выборы, а потом еще одни. А потом еще одни, наверное. Вместо того чтобы сосредоточиться всем вместе на решении тех вызовов и задач, которые стоят сегодня перед Республикой Беларусь», — заявил Гайдукевич.

По его мнению, кандидатов, которые не пришли на дебаты (Анну Канопацкую и Светлану Тихановскую), «за пределами кольцевой дороги, за пределами областного центра» «никто не знает даже пофамильно».

Гайдукевич заявил, что хорошо относится к Тихановской, однако люди, которые за ней стоят, используют ее «как манекен».

«Мы до новых выборов не только не сможем страну сохранить — через месяц мы ее потеряем... Кто будет управлять страной? Какие эксперты? Не человек, который берет на себя ответственность как государственный деятель, а эксперты», — возмутился он.

Политик призвал оценить достижения нынешнего официального лидера: «Вы что, не замечаете, что мы страну построили за 26 лет? Если бы в 1996 году, когда было противостояние Верховного совета и президента, победил Верховный совет, страны бы уже не было. Вы не заметили, что мы уже сделали за 26 лет? Зачем вы отрицаете роль главы государства, хотя я ее не преувеличиваю, я не говорю, что это там спаситель нации, как бог какой-то, нет, но роль его почему вы преуменьшаете? Ведь на самом деле он возглавил страну в ключевой для Беларуси момент. Он спас ее».

По словам ведущего дебатов, Анна Канопацкая не подавала заявку на участие в них, а Светлана Тихановская отказалась прийти в последний момент. 18 июля Канопацкая сообщила в соцсетях: «Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить».

Тихановская незадолго до эфира заявила в видеообращении к избирателям, что расценивает эти дебаты как «фарс», «пустую трату времени белорусов» и «подделку». Она предложила Лукашенко провести дебаты один на один на столичной площади Бангалор.

Ранее дебаты кандидатов в президенты организовала интернет-газета БелаПАН Naviny.by («Белорусские новости»). Посмотреть их можно здесь.

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