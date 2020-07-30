Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера, заявил вечером 30 июля Офис президента Владимира Зеленского.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», — говорится в сообщении.

Украина «будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств».

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — подчеркивает Офис президента Украины.

В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Ранее за экстрадицию задержанных высказалась СБУ, а украинский МИД заявил, что в ведомстве «внимательно следят» за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

30 июля в Министерство иностранных дел Беларуси был приглашен советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины Петр Врублевский.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси. Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщилось накануне. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

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