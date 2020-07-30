Черечень: мы в колоссальном тупике, я не вижу перспективы

«Если ничего не поменяется, то ближайшая пятилетка окажется крайне сложной и крайне неперспективной для нашей страны», — заявил кандидат в президенты председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень на теледебатах, которые показал канал «Беларусь 1» вечером 30 июля.

«Как человек из бизнеса, я не очень представляю, куда мы будем дальше двигаться и как развиваться. Ведь всегда должна быть стратегия, тактика, партнеры, друзья, концепция. Я просто сам по себе очень структурный человек. Но в данной ситуации я вижу, что мы в тупике, мы в колоссальном тупике. Я не вижу перспективы. Я не знаю, куда мы придем», — сказал Черечень.

По его мнению, большинству сейчас абсолютно безразлично, «какая программа и какие реформы, какое будущее ожидает нашу любимую Родину». «И я прекрасно понимаю этих людей. Власть сделала все, чтобы утратить доверие, и самый главный вопрос, который сейчас витает в воздухе, — это вопрос, как поменять власть. На любую, но другую», — отметил кандидат.

Черечень считает, что 9 августа на избирательных участках каждый будет выбирать «между плохой стабильностью или возможностью жить в новой, современной, процветающей Беларуси». «Мне кажется, что каждый из вас дал достаточно много шансов действующей власти. К сожалению, власть не оправдала оказанного ей доверия. А сегодня у нас действительно есть возможность изменить нашу жизнь... Давайте сделаем так, чтобы 9-го числа никто не остался на диване», — призвал лидер БСДГ.

«Политика в нашей стране — это тяжелый, кропотливый труд. Это труд, который не всегда оценивается, — отметил он. — Но мы бы хотели, чтобы когда-то у нас получилось сделать так, чтобы вы оценили это все и были действительно благодарны. Только ради этого мы работаем».

Помимо Черечня в дебатах приняли участие кандидат в президенты Андрей Дмитриев и Олег Гайдукевич — доверенное лицо Александра Лукашенко.

По словам ведущего дебатов, Анна Канопацкая не подавала заявку на участие в них, а Светлана Тихановская отказалась прийти в последний момент. 18 июля Канопацкая сообщила в соцсетях: «Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить». Тихановская незадолго до эфира заявила в видеообращении к избирателям, что расценивает эти дебаты как «фарс», «пустую трату времени белорусов» и «подделку». Она предложила Лукашенко провести дебаты один на один на столичной площади Бангалор.

Ранее дебаты кандидатов в президенты организовала интернет-газета БелаПАН Naviny.by («Белорусские новости»). Посмотреть их можно здесь .

О чем говорили кандидаты по ТВ: