Правозащитники: на акцию Тихановской пришло 34 тысячи человек
По состоянию на 20:30 через пропускные пункты милиции на предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, прошло 34 тысячи человек.
Об этом сообщает телеграм-канал волонтерской службы правозащитного центра «Весна» (не зарегистрирован в Беларуси).
На месте сбора людей по-прежнему наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Накануне митинга Тихановской в Минске власти приняли решение о проведении проверок в местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты.
Решение было принято по итогам экстренного совещания Совета безопасности под руководством Александра Лукашенко. Поводом для его проведения стало задержание недалеко от столицы группы боевиков из российской частной военной кампании Вагнера в ночь на 29 июля.