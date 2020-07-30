Правозащитники: на акцию Тихановской пришло 34 тысячи человек

По состоянию на 20:30 через пропускные пункты милиции на предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, прошло 34 тысячи человек.

Фото со страницы Андрея Курейчика в соцсети

Об этом сообщает телеграм-канал волонтерской службы правозащитного центра «Весна» (не зарегистрирован в Беларуси).

На месте сбора людей по-прежнему наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Накануне митинга Тихановской в Минске власти приняли решение о проведении проверок в местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты.

Решение было принято по итогам экстренного совещания Совета безопасности под руководством Александра Лукашенко. Поводом для его проведения стало задержание недалеко от столицы группы боевиков из российской частной военной кампании Вагнера в ночь на 29 июля.