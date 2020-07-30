Вероника Цепкало: Лукашенко дали 26 лет для улучшения жизни Беларуси — он не справился

Супруга не зарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало Вероника выступила с эмоциональной речью на предвыборном митинге, который прошел 30 июля в столичном парке Дружбы Народов.

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В своем выступлении она раскрыла ранее неизвестные факты о ее семье.

В частности Цепкало рассказала о своей матери, которая работала вместе с Александром Лукашенко, когда он был депутатом.

Позже, когда он стал президентом, против ее матери, как утверждает Вероника Цепкало, было сфабриковано уголовное дело. Она была взята под стражу, будучи на третьей стадии онкологического заболевания.

«Нас с сестрой Натальей долго не пускали к ней в онкологический центр. А когда меня пустили в палату, я увидела там двух надсмотрщиц, а моя мама лежала на полу, прикованная к батарее… Двадцать лет назад я увидела лицо этой власти. Позор этой власти, они действовали по его (президента) приказу», — сказала она.

Цепкало рассказала о давлении, которое начали оказывать на ее семью правоохранительные органы через детей. Она вновь повторила, что правоохранители стали собирать в школе характеристику о том, какая она мать. В результате супруги Цепкало были вынуждены увезти детей за границу.

Вероника обратила внимание, что 3 августа Лукашенко планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Цепкало сказала, что хотела бы услышать от него ответы на вопросы об экономических провалах, низком заработке, демографической проблеме Беларуси.

«Уважаемый президент, мы дали вам 26 лет, чтобы жизнь стала лучше, но вы не справились. Теперь мы требуем перемен», — подчеркнула она.

Вероника Цепкало призвала граждан голосовать исключительно 9 августа, обозначать себя белой лентой или браслетом и отдать свой голос за Светлану Тихановскую.

Выступление Цепкало было заключительным и закончилось около 21.10, после чего началась завершающая часть концерта, и люди стали расходиться.

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