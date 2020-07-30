Митинг Светланы Тихановской в парке Дружбы народов собрал 63 тысячи человек

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На предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который прошел вечером 30 июля в столичном парке Дружбы народов, пришло не менее 63 тысяч человек.

Такие данные приводит в своем телеграм-канале волонтерская служба лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

В ходе выступления Светлана Тихановская призвала людей не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа и проголосовать за нее. Кандидат подчеркнула, что она и ее сторонники хотят только мирных перемен. Она вновь пообещала в случае прихода к власти освободить политических и экономических заключенных, провести референдум о возврате Конституции 1994 года и новые, честные и справедливые, выборы.

«Только вместе мы сможем построить страну для жизни», — подчеркнула Тихановская.

На митинге также выступили ее соратницы из объединенного штаба претендентов на пост президента Мария Колесникова и Вероника Цепкало, родственники политзаключенных.

На месте сбора людей были постоянные перебои с мобильной связью и интернетом, отмечает БелаПАН.

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Мария Колесникова Светлана Тихановская Вероника Цепкало Город: Минск

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