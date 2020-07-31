Восемь человек, задержанных 28 июля в КГБ, получили сутки

30 июля в районных судах Минска прошли разбирательства административных дел задержанных в здании Комитета государственной безопасности и около него 28 июля, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

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В тот день люди пришли в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения находящему в СИЗО Комитета госбезопасности Виктору Бабарико. Однако вместо приема документов их отправляли в автозаки.

Было задержано около 50 человек, среди них более 10 журналистов. Представителей СМИ и большинство граждан отпустили без составления протоколов, однако, по данным правозащитников, как минимум восемь человек оставили в изоляторе временного содержания до суда.

На данный момент правозащитникам известно, что дела задержанных по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) рассмотрели суды Фрунзенского, Ленинского и Октябрьского районов столицы, сообщает БелаПАН.

В частности суд, Фрунзенского района назначил 14 суток ареста Александру Василевичу — владельцу рекламных агентств Vondel, Hepta, галереи «Ў» и сайтов kyky.org и The Village.

Дмитрий Борейчук осужден на 14 суток административного ареста; Артем Кармес — на 15 суток; Владислав Лущинский — на 15 суток ареста; Владимир Иванов получил 14 суток ареста по двум статьям КоАП — 23.34 и 17.1 (мелкое хулиганство); Виктор Марков осужден на 15 суток; Сергей Коломенкин — на 15 суток; Андрей Лукашевич — на 15 суток.