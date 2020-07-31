Петру Маркелову дали 12 суток за «участие в несанкционированном массовом мероприятии»

Активист Петр Маркелов осужден на 12 суток административного ареста. Такое решение 30 июля принял суд Московского района Минска.

Как сообщила мама Петра Маркелова, ее сын признан виновных в нарушении ч. 3 ст. 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

За какое конкретно мероприятии осужден Маркелов, неизвестно, так как о суде никому не сообщили, соответственно, на заседании никто не присутствовал.

Петр Маркелов был задержан поздно вечером 29 июля у СИЗО № 1, где с 26 июля проводят голодовку родственники политзаключенного Дмитрия Фурманова. Он пришел их поддержать.