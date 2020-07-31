Беларусь накрыла прохлада
В последний день июля на территории Беларуси будет хозяйничать прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех регионах выпадут осадки (местами прогремят грозы).
Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Температура воздуха:
- Брест +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
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