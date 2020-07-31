Беларусь накрыла прохлада

/ Общество
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В последний день июля на территории Беларуси будет хозяйничать прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех регионах выпадут осадки (местами прогремят грозы).

Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха:

  • Брест +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).

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Тэги: погода

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