Тихановская получила больше всего денег на выборы

В избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на 29 июля поступило 534.294 рубля 15 копеек.

По данным Центризбиркома, за последнюю неделю в фонды перечислено 235.353 рубля 86 копеек.

Больше всего средств поступило в фонд Светланы Тихановской — 268.648,28 рубля, в том числе за последнюю неделю — 216.870,83 рубля. 24 июля ее штаб объявил о прекращении сбора средств в связи с приближением к разрешенному порогу (9 тыс. базовых величин, или 243.000 рублей).

На избирательную кампанию Александра Лукашенко перечислено 254.584,87 рубля (+16.590,03 за последнюю неделю), Андрея Дмитриева — 4.254 (+1.692), Анны Канопацкой — 4.207 (+201), Сергея Черечня — 2.600 (0).

Кандидаты израсходовали в общей сложности 145.516 рублей 28 копеек, или 27,2% поступивших на их счета средств.

Больше других потратила Тихановская — 77.942,54 рубля (53,6% расходов всех кандидатов и 29% ее фонда).

Расходы Лукашенко составили 57.161,52 рубля (39,3% расходов кандидатов и 22,5% его фонда), Канопацкой — 4.163,18 рубля (2,9% расходов кандидатов и 99% ее фонда), Дмитриева — 3.747,46 рубля (2,6% расходов кандидатов и 88,1% его фонда), Черечня — 2.501,58 (1,7% расходов кандидатов и 96,2% его фонда).

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в «Беларусбанке». Его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

Среди претендентов на пост президента наибольшей суммой в избирательном фонде располагал Виктор Бабарико — 155.083 рубля. 17 июня, за день до задержания экс-банкира, стало известно, что его счет заблокирован.

Президентские выборы пройдут 9 августа.