Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Утром в пятницу, 31 июля, мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.

По данным на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 43,46 доллара за баррель (+0,49%);

WTI — 40,09 доллара за баррель (+0,43%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.

Читайте дальше: