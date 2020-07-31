Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Утром в пятницу, 31 июля, мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.
По данным на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
- Brent — 43,46 доллара за баррель (+0,49%);
- WTI — 40,09 доллара за баррель (+0,43%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.
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