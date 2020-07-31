Венедиктов: то, что Шклярову предъявляют — это неправда

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высказал свое мнение по поводу задержания в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова.

Виталий Шкляров

Он отметил, что хорошо его знает и уверен, что тот не участвовал в кампаниях кандидатов.

«Он не работал в команде Тихановского. Уважаемые коллеги, которые меня слышат, поверьте, я очень хорошо знаю, чем занимается Виталий, и какие у него проекты, — заявил Венедиктов. — Он политтехнолог, действительно, но он не занимался избирательной кампании никого в Беларуси именно потому, что он белорусский гражданин и он не хотел в это входить».

Его задержание стало для главреда достаточно неожиданным, так как на днях должна была состояться их встреча.

«То, что ему приписывают, то, что мы знаем, выглядит — тьфу! — неубедительно», — подчеркнул Венедиктов.

Он готов разъяснить свою позицию белорусским властям, а также «готов в пользу Виталия дать показания и, если меня вызовут, приехать в Беларусь для того, чтобы его освободили».

«Я точно знаю, что то, что ему пока в публичном поле предъявляют, это неправда», — резюмировал руководитель «Эха Москвы».

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