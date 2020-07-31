Лукашенко назвал Леонида Якубовича многогранной личностью

Доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений пожелал Александр Лукашенко народному артисту России Леониду Якубовичу в связи с его 75-летним юбилеем.

По словам Лукашенко, в Беларуси шоумена «знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста».

Глава государства, сообщает его пресс-служба, отметил природное обаяние, широкий диапазон творческих возможностей и искрометное чувство юмора Якубовича.