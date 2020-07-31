На Могилевщине женщин «бросили» на уборку хлеба
Уборочная кампания в самом разгаре. По прогнозам Александра Лукашенко, аграрии в этом году должны собрать 9,5 млн тонн зерновых.
Кроме мужчин, как сообщает
На Шкловщине их три, это больше, чем в других районах. Такие экипажи на особом учете. Так, в Хотимском районе Лариса Андрейченкова с супругом работает на жатве уже девятый сезон. А Наталья Лакович в Славгородском районе с отцом вышла в поле первый раз.
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