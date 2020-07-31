Российский омбудсмен прокомментировала задержание в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера

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По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в деле с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера нет обоснованных и достаточных доказательств вины россиян.

По ее словам, пишет «МК», беспокойство также вызывают обоснованность и достаточность доказательств «для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении к ним обвинения».

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Персона: Татьяна Москалькова

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