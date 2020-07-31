Российский омбудсмен прокомментировала задержание в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера
По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в деле с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера нет обоснованных и достаточных доказательств вины россиян.
По ее словам, пишет
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