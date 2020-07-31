Евро продолжает серьезно расти
Последние июльские торги на БВФБ завершились существенным укреплением европейской валюты.
Евро добавляет 0,0281 пункта и торгуется на рубеже 2,8941 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты пока свои позиции сдают:
- доллар теряет 0,0018 пункта — 2,4368 белорусского рубля;
- российский рубль 0,0026 пункта — 3,32 белорусского рубля за 100 российских.
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