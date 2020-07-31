Глава «Росатома»: на БелАЭС ситуация с COVID-19 приходит в норму

На строительной площадке Белорусской АЭС ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 приходит в норму, сообщил генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фото Василия Семашко, belatom.by

В опубликованном 31 июля видеообращении к работникам атомной отрасли он рассказал, что «наши производственные результаты показывают, что мы научились работать в условиях вынужденных ограничений. Это очень важно, так как эпидемическая ситуация пока остается напряженной. На вечер 30 июля у нас контроле 1.262 сотрудника в России и за рубежом. Снято с контроля 2.775 человек, в том числе 54 человека — за последние сутки».

«На строительных площадках в Беларуси и Курской АЭС-2 обстановка приходит в норму. <…> Самое главное — соблюдение мер предосторожности, использование масок и перчаток. Это просто, но дает реальный эффект. На опыте белорусской и курской площадки мы в этом убедились», — отметил Лихачев.

26 мая Лихачев сообщил, что на БелАЭС «около 100 положительных тестов» на COVID-19 как среди работников организаций «Росатома», так и среди «представителей белорусского заказчика».

В тот же день пресс-служба Министерства энергетики Беларуси отчиталась в том, что на 26 мая наличие коронавирусной инфекции выявлено у 18 работников госпредприятия «Белорусская АЭС». Отмечалось, что сотрудники с подтвержденным коронавирусом «находятся под контролем медицинских служб по месту проживания». Болезнь протекает «бессимптомно, в легкой форме». Сообщалось также, что на самоизоляции находится 81 человек — контакты первого уровня. В Минэнерго подчеркивали, что работы на БелАЭС «осуществляются в штатном режиме».

5 июня, по словам главы российской госкорпорации, «Росатом» направил на БелАЭС специалистов для внедрения мер противодействия распространению COVID-19. 25 июня Лихачев отрапортовал о снижении количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Островецкой площадке и росте числа выздоровевших. Актуальных данных о количестве болеющих и поправившихся строителей и специалистов БелАЭС он не привел, но выступил за сохранение противовирусных ограничений, действующих на атомных предприятиях и в городах, где они расположены.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока станции планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить также в следующем году.

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