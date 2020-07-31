Почему необходимо есть больше кукурузы
Кукуруза — одна из самых известных съедобных культур в мире. Она растет на всех континентах (кроме Антарктиды), и используется в качестве ингредиента в более чем 4000 повседневных продуктовых продуктах.
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Вот четыре причины, по которым необходимо пересмотреть свое отношение к этой культуре, если ранее были к ней равнодушны.
1. Кукуруза богата питательными веществами
В кукурузе в 10 раз больше витамина А, чем в других злаках. Это питательное вещество защищает от когнитивных нарушений, поддерживает иммунную систему и помогает формировать слизистые оболочки в дыхательных путях. Кроме того, кукуруза содержит калий и витамины группы В, такие как фолиевая кислота.
2. Кукуруза насыщена антиоксидантами
Исследования показали, что лютеин и зеаксантин, основные каротиноиды кукурузы, помогают снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты. Специалисты также говорят, что лютеин может предотвратить атеросклероз или образование бляшек на стенке артерий, которые могут быть предшественниками сердечно-сосудистых заболеваний. Кукуруза также содержит кверцетин. Этот антиоксидант может уменьшить хроническое и острое воспаление и защитить от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
3. Кукуруза имеет цельнозерновые преимущества
Поскольку кукуруза является цельнозерновым растением, она обеспечивает те же преимущества, что и квиноа, что снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, рака и диабета второго типа.
4. Кукуруза помогает пищеварению
Люди, желающие сократить свой вес, найдут кукурузу полезной, особенно с ее дополнительными пищеварительными преимуществами. В состав кукурузы входят нерастворимые волокна, которые не расщепляются в кишечнике и не всасываются в кровь. Вместо этого он остается в желудочно-кишечном тракте и добавляет объем к стулу. Это помогает предотвратить запор. Более того, исследования показывают, что нерастворимая клетчатка может снизить риск развития геморроя и даже рака толстой кишки.
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Кукуруза, с ее многочисленными преимуществами для здоровья, лучше всего работает, когда ее едят в органической форме. Добавьте больше органической кукурузы в свой рацион, в его естественной форме, и извлеките пользу из ее питательных веществ.
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