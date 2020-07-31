МВД призвало белорусов сообщать о подозрительных лицах

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Министерство внутренних дел выступило с официальным заявлением.

В частности, утверждается, что «органы внутренних дел принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан». Это касается и проведения общественно-политических мероприятий.

МВД поблагодарило «граждан нашей страны и сопредельных государств», которые «проявили бдительность и своевременно информировали правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов».

Милицейское ведомство попросило и дальше «своевременно передавать нам информацию».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 МВД

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