Светлане Тихановской повсеместно отказали в размещении агитационных билбордов

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Государственные предприятия и частные компании, занимающиеся размещением наружной рекламы, повсеместно отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.

Такие билборды Тихановской должны были стоять по всей стране

Как сообщает пресс-служба Тихановской, предприятие «Минскреклама» «отказалась рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов».

Частные компании в Бресте, Гродно, Минске и Гомеле также отказали, ссылаясь на «противодействия исполнительной власти».

Единственный договор был подписан с государственной организацией «Гомельоблреклама» — на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области.

«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить семь плакатов социальной рекламы», — сообщает пресс-служба Тихановской.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 билборды Минскреклама Персона: Светлана Тихановская

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