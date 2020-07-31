ЦИК аккредитовал 155 международных наблюдателей

Центризбирком Беларуси по состоянию на 31 июля аккредитовал 155 международных наблюдателей на президентских выборах, которые запланированы на 9 августа.

Как следует из информации на сайте ЦИК, аккредитацию получили 133 наблюдателя от СНГ, в том числе 34 от Межпарламентской ассамблеи Содружества.

Помимо этого, еще 22 наблюдателя представляют дипломатический корпус.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое традиционно направляло в Беларусь наблюдательные миссии на президентские и парламентские выборы, отказалось от наблюдения за текущей кампанией в связи с тем, что Беларусь своевременно не направила соответствующее приглашение.

Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы также не будут направлять в Беларусь наблюдателей.

Вместе с тем зарегистрировано рекордное количество национальных наблюдателей. По состоянию на 27 июля избирательные комиссии аккредитовали 45.430 национальных наблюдателей на президентских выборах, свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома. Это абсолютный рекорд президентских избирательных кампаний в стране.

22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента (9 августа) не должно превышать пяти, в дни досрочного (4-8 августа) — трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, пояснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией и заботой о безопасности членов избиркомов.

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